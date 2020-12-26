CNN Türk'te gergin anlar! Gazeteci Metin Özkan'ın sözlerine sinirlenen Hakan Bayrakçı yayını terk etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

CNN Türk'te gergin anlar! Gazeteci Metin Özkan'ın sözlerine sinirlenen Hakan Bayrakçı yayını terk etti

26.12.2020 23:43 | Son Güncelleme: 27.12.2020 00:04

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunduğu CNN Türk Masası programında Gazeteci Metin Özkan'ın sözlerine sinirlenip canlı yayını terk etti. Bayrakçı daha sonra ise video konferans yöntemi ile bağlandığı yayına geri döndü.

CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunduğu CNN Türk Masası programında AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkında verdiği 'serbest bırakılsın' kararı masaya yatırıldı. Programın konukları AK Partili Mehmet Metiner, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Av. Ruşen Gültekin, Gazeteci Metin Özkan, ve SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı söz konusu kararı değerlendirdi.

Programın ilerleyen saatlerinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanarak AİHM'in Demirtaş kararını yorumladı.

GAZETECİ METİN ÖZKAN: HAKAN BEY'İ SUSTURUN

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na soru sormak isteyen Metin Özkan, programın sunucusu Semiha Şahin'e Hakan Bayrakçı ile ilgili, "Bir moderatör olarak müdahale eder misiniz? Ben soru sormak istiyorum. Hakan Bey'i susturun bir Hakan Bey'i" çağrısında bulundu.

HAKAN BAYRAKÇI: 50 DAKİKADIR KONUŞMUYORUM

Programa video konferans yöntemi ile bağlanan Hakan Bayrakçı da Metin Özkan'ın sözlerine sinirlenerek, "Hakan Bayrakçı 50 dakikadır konuşmuyor Metincim. İstersen bırakıp gideyim" dedikten sonra kulaklığını çıkarıp CNN Türk canlı yayınını terk etti.

Bayrakçı daha sonra ise video konferans yöntemi ile bağlandığı yayına geri döndü. Mehmet Metiner de "Susturun lafı şık olmadı" diyerek Metin Özkan'a tepki gösterdi.

CNN Türk'te gergin anlar! Gazeteci Metin Özkan'ın sözlerine sinirlenen Hakan Bayrakçı yayını terk etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Özgür Özel Engin Özkoç Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Fahriye Evcen Murat Dalkılıç Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Mustafa Er Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Erkek Çocuk Balık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CNN Türk'te gergin anlar! Gazeteci Metin Özkan'ın sözlerine sinirlenen Hakan Bayrakçı yayını terk etti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 00:12:02. #1.14#
title