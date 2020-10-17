CNN Türk muhabiri, Gence saldırısındaki vahşeti anlattı: Enkazdan çıkan bebeğin yüzü kanlar içindeydi
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CNN Türk muhabiri, Gence saldırısındaki vahşeti anlattı: Enkazdan çıkan bebeğin yüzü kanlar içindeydi

17.10.2020 01:14 | Son Güncelleme: 17.10.2020 01:26

Ermenistan'ın Azerbaycan'daki ikinci büyük kent Gence'yi balistik füzelerle vurduğu saldırıda bölgede bulunan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, küçük bir kız çocuğunun enkaz altından çıkarıldığı sırada yaşadığı zor anları anlattı. Bebeğin yüzünün kanlar içinde olduğunu belirten Öztürk, "Cansız bedenine elim değdi. Kanım dondu" diyerek gözyaşı döktü.

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence kentine füze saldırısı düzenledi. Ermenistan'ın füzelerle saldırdığı Gence'de çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, küçük bir kız çocuğunun enkaz altından kanlar içinde çıkarılmış cenazesini anlatırken zor anlar yaşadı.

Ermenistan saldırısında çöken binalarda yapılan arama kurtarma çalışmalarını olay yerinden aktaran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, yaşanan vahşeti anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. "Size çok kötü bir haber vereceğim" diyerek sözlerine başlayan Öztürk, "Küçücük bir bebek çıktı. Yüzü kanlar içindeydi. Cansız bedenine elim değdi. Kanım dondu, cidden nasıl hala durabiliyor insanlar. O kadar kötüydü ki." diyerek anlattı.

ERMENİSTAN, GENCE VE MİNGEÇEVİR'DE SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Ermenistan ordusu, balistik füzelerle yine Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine saldırı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken enkaz altında kalanlar da var.

CNN Türk muhabiri, Gence saldırısındaki vahşeti anlattı: Enkazdan çıkan bebeğin yüzü kanlar içindeydi

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