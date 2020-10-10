CNN Türk muhabiri Duygu Kaya koronavirüse yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CNN Türk muhabiri Duygu Kaya koronavirüse yakalandı

10.10.2020 10:01 | Son Güncelleme: 10.10.2020 10:24

CNN Türk ekranında Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının haberini sunan Duygu Kaya, aylar sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Her gün sabah kuşağında Güne Merhaba programını sunan Duygu Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Covid'le tanışmış olduk. Karantina bitene kadar 'Güne Merhaba' diyemeyeceğim. Çok enteresan bir seyri var. Birden artıyor semptomlar. Kendinize dikkat edin. Maskenizi takın" dedi.

"BAŞ AĞRISI, ÖKSÜRÜK VE İŞTAHSIZLIK"

Geçmiş olsun mesajlarının ardından yeni bir paylaşım yapan Kaya, "Herkese teşekkür ederim. Şuan hatırı sayılır bir baş ağrısı ve fazlaca öksürük ve tabi iştahsızlık var. Hastanedeyim tedaviye başlandı. Çok kalmayacağım biliyorum. Yakalanan herkese şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

CNN Türk muhabiri Duygu Kaya koronavirüse yakalandı

TÜRKİYE'DEKİ İLK VAKA HABERİNİ SUNMUŞTU

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını mart ayında Türkiye'ye de görünmüştü. Son dakika haberleriyle duyurulan kötü haberi sunanlardan biri de CNN Türk muhabiri Duygu Kaya'ydı.

CNN Türk muhabiri Duygu Kaya koronavirüse yakalandı

DUYGU KAYA KİMDİR?

1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Duygu Kaya, Lisans eğitimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. İsveç Halmstad University'de 1 yıl Erasmus programına katıldı. Üniversitede okurken Bolu'da yerel gazetede çalıştı. Mezun olduktan sonra Medya Akademisi'nde diksiyon ve sunuculuk eğitimi aldı. Hürriyet Gazetesi İstihbarat ve Dış Haberler servisinde staj yaptı. İlk kadrosunu Artı 1 TV'de 2013 yılında muhabir olarak aldı. Daha sonra Habertürk ailesine katıldı ve burada 3 yıl muhabir olarak çalıştı.

Siyasetten ekonomiye, sağlıktan kültür sanata pek çok branşta haber ve canlı yayın yaptı. 2018 yılı Nisan ayında Kanal D Haber'e transfer oldu. Burada da yine insan hikayesi ağırlıklı haberler yaptı. Aynı yılın Ağustos ayında CNN TÜRK ailesine katıldı. Gece Haberleri ve Hafta Sonu Güne Merhaba'yı sunuyor.

CNN Türk muhabiri Duygu Kaya koronavirüse yakalandı
CNN Türk muhabiri Duygu Kaya koronavirüse yakalandı
CNN Türk muhabiri Duygu Kaya koronavirüse yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Cem Yılmaz Ata Demirer
Spor Samatta Mbaye Diagne Eddie Newton Fırat Aydınus Malcolm Thomas
Daha Fazla Hatay Belen Yangın Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CNN Türk muhabiri Duygu Kaya koronavirüse yakalandı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 10:32:18. #1.15#
title