CNN Türk Canlı Yayınındaki Ekrem İmamoğlu Hatası Sosyal Medyayı Salladı!
CNN Türk ekranlarında skandal bir hataya imza atıldı. Mansur Yavaş'ın mazbatasını aldığı anların fotoğrafı montajlanarak, "İste Ekrem İmamoğlu'nun mazbata aldığı anlar" diye canlı yayında anons edildi.
CNN Türk ekranında Mansur Yavaş'ın mazbatayla poz verdiği fotoğrafın montajlanarak İmamoğlu'nun kafasının foroğrafa eklenmesi sosyal medyada gündem oldu.
MONTAJLI FOTOĞRAFI CANLI YAYINDA VERDİLER
CNN Türk sunucusu ise o anlarda, "Ekrem İmamoğlu önce İl Seçim Kuruluna gitti orada bir izdiham vardı. Ekrem İmamoğlu göreve resmi olarak başladığını gösteren mazbatasını aldığı an ile ilgili bir fotoğrafı sizlerle paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
"NASIL BİR KANALSINIZ SİZ?"
Sosyal medya kullanıcıları da bu görüntülere sessiz kalmadı. Bir sosyal medya kullanıcısı olayla ilgili "Nasıl bir kanalsınız siz?" yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise "CNN Türk'ün geldiği son durum." yorumunu yaptı.
YORUMLAR (56)
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A haber naber yalancının mumu yatsıya kadar yandıCevap Yaz Yayından Kaldır
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istanbul kaybetmiştir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İki resim arasındaki fark bulmacası gibi olmuş. CNN cinleri kaçırmış anlaşılan :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Böyle medya anlayışı böyle gazetecilik olmaz olsunCevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
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herkes, kendi işini yani bildiği işi yapsa. . yöresel bir özdeyiş : YÜZME BİLMİYORSAN, NE İŞİN VAR İNCİR AĞACINDACevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır