CNN Türk Canlı Yayınındaki Ekrem İmamoğlu Hatası Sosyal Medyayı Salladı!

CNN Türk ekranında Mansur Yavaş'ın mazbatayla poz verdiği fotoğrafın montajlanarak İmamoğlu'nun kafasının foroğrafa eklenmesi sosyal medyada gündem oldu.

MONTAJLI FOTOĞRAFI CANLI YAYINDA VERDİLER

CNN Türk sunucusu ise o anlarda, "Ekrem İmamoğlu önce İl Seçim Kuruluna gitti orada bir izdiham vardı. Ekrem İmamoğlu göreve resmi olarak başladığını gösteren mazbatasını aldığı an ile ilgili bir fotoğrafı sizlerle paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"NASIL BİR KANALSINIZ SİZ?"

Sosyal medya kullanıcıları da bu görüntülere sessiz kalmadı. Bir sosyal medya kullanıcısı olayla ilgili "Nasıl bir kanalsınız siz?" yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise "CNN Türk'ün geldiği son durum." yorumunu yaptı.