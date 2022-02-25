CNN muhabirinin sorusu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u çileden çıkardı: 3. kez mi tekrarlayacaksınız?
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'yı işgal etmelerinin 2. gününde kameraların karşısına geçti. Olayları sahadan takip eden CNN muhabirinin "Ukrayna liderliği yerine Rus destekçisi yönetim mi istiyorsunuz?" sorusuna sinirlenen Lavrov, "3. kez mi tekrarlayacaksınız soruyu, sanırım beni dinlemek istememişsiniz. Kiev'de olduğunu söylediğiniz için tekrarlamak istiyorum. Lütfen Putin'in açıklamalarını okuyun." dedi.
Rus lider Putin'in emriyle Rusya ordusu dün sabah Ukrayna topraklarına girdi. Ülkenin başkenti dahil birçok şehri Rus güçleri tarafından bombalandı, siviller füze saldırılarına maruz kaldı. Tüm dünya endişe içinde Ukrayna'da olup bitenleri takip ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir basın toplantısı düzenledi. Lavrov daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bölgede bulunduğunu belirten CNN muhabirinin "Ukrayna liderliği yerine Rus destekçisi yönetim mi istiyorsunuz?" sorusuna sinirlenen Lavrov, tepkisini çok sert gösterdi.
Lavrov, "3. kez mi tekrarlayacaksınız soruyu, sanırım beni dinlemek istememişsiniz. Ben size açıklayayım istersiniz, pek çok kez sanırım duymuşsunuzdur, Başkan Putin Rusya'nın konumunu çok net açıkladı. Kimse aşağılayamaz Ukrayna halkını. Biz, soykırım yapılmasına izin vermeyeceğiz. Ukrayna'da Kiev rejimi Batı kontrolü altındadır. Güya kültürü daha ileri taşıdığını ileri sürüyor. Kiev'de olduğunu söylediğiniz için tekrarlamak istiyorum. Lütfen Putin'in açıklamalarını okuyun. Sivillere zarar gelmeyecek dedik. Ukraynalılara zarar vermeyeceğimizi açıkladık. Barakalara karşı halka karşı ateş açmayacağız dedik.
Ben de sormak istiyorum, bu konuya daha önce değindim; Neden batı medyasından olanlar gerçeği olduğu gibi yansıtmıyor? Ukrayna'nın batı kontrolünde olan bölgelerinde neler olduğunu neden göstermiyorsunuz. Donbas'ı ziyaret ettiniz mi? Okulların durumunu, çocukların nasıl hayatını kaybettiğini gördünüz mü? TV'lerinizde hiç yansıttınız mı? Teşekkür ediyorum" dedi.