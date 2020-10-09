CNN muhabirinin Beyaz Saray rakunuyla imtihanı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CNN muhabirinin Beyaz Saray rakunuyla imtihanı

09.10.2020 10:50 | Son Güncelleme: 09.10.2020 13:49

ABD'de canlı yayın için hazırlanan CNN muhabiri Joe Johns'un Beyaz Saray bahçesinde bir rakunla olan mücadelesi kameralara yansıdı.

Beyaz Saray'ın bahçesince canlı yayın için hazırlık yapan CNN muhabiri Joe Johns'un yanına bir rakun geldi. Johns ise rakunun uzaklaşmasını sağlamak için önce rakuna bağırdı, daha sonra rakuna bir cisim fırlattı.

"BU İKİNCİ KEZ OLUYOR"

Johns durum karşısında isyan ederek, "Lanet olası rakunlar adamım. Bu ikinci kez oluyor. Ne zaman canlı yayına çıkmak üzere olsam rakunlar geliyor" ifadelerini kullandı. O anlar kameraya yansıdı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKTİ

Başka bir CNN sunucusu Alisyn Camerota'nın bu anları sosyal medya hesabında paylaşmasıyla, görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu.

CNN muhabirinin Beyaz Saray rakunuyla imtihanı
CNN muhabirinin Beyaz Saray rakunuyla imtihanı
CNN muhabirinin Beyaz Saray rakunuyla imtihanı
CNN muhabirinin Beyaz Saray rakunuyla imtihanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Muharrem İnce Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ata Demirer Ajda Pekkan Türkan Şoray Bergüzar Korel
Spor Falcao Can Bartu Mbaye Diagne Roland Garros Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Erkek İzmir Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CNN muhabirinin Beyaz Saray rakunuyla imtihanı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 13:52:22. #1.15#
title