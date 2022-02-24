CNN muhabiri harekata canlı yayında yakalandı! Kiev'deki bomba seslerinden kaçışı kameralara yansıdı
Haberler.com, Erdem Aksoy - Dünya
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dünyadan yükselen tehditlere rağmen Ukrayna'nın Donbas bölgesine özel askeri harekatı başlattı. Haber ajanslarının kilitlendiği bölgeden bomba sesleri yükselirken, işgalin başladığı sıralarda Kiev'den canlı yayın yapan CNN muhabiri de o anlara tanıklık etti ve adeta kabusu yaşadı.
Rusya lideri Putin'in Donbas'ın Donetsk ve Luhansk'ın bölgelerini tanımasıyla başlayan gerilim hiç düşmüyor. Rusya ordusu Putin'im emriyle Donbas'a özel askeri harekat başlatırken, bu sabah itibarıyla bölgeden bomba seslerinin yükseldiği aktarıldı.
CNN MUHABİRİ BÜYÜK PANİK YAŞADI
Rusya'nın başlattığı işgale canlı yayında yakalanan CNN muhabiri ise büyük panik yaşadı. Kiev'den yayın yaptığı sırada bölgeden yükselen bomba seslerini duyan muhabir bir anda yere eğilerek kendini korumaya çalıştı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.