Cnn'in New York Ofisinde Bomba Paniği

ABD'nin New York kentinde bulunan ve içerisinde CNN yayın kuruluşunun ofislerinin ve stüdyolarının yer aldığı Time Warner Center binasında dün gece bomba paniği yaşandı.

Amerika merkezli haber kanalı CNN'in New York ofisinin içinde olduğu Time Warner Center binasında dün gece bomba alarmı verildi. Yerel saatle 22.30 sıralarında yangın alarmları çalan binada çalışanlar tahliye edildi. New York Polis Teşkilatı, binanın bulunduğu sokağın trafiğe kapatıldığını bildirerek insanların bu bölgeden uzak durması gerektiği çağrısında bulundu. Bomba imha ekiplerinin arama yaptığı binada herhangi bir bulguya rastlanmaması üzerine çalışanların binaya girişine izin verildi.

CNN, olay esnasında canlı olarak yayınlanan Don Lemon'un sunuculuğunu üstlendiği "CNN Tonight" programının yayını durdurarak, bant yayınına geçti. Don Lemon bir saat sonra Skype üzerinden yayına geçerek "İnsanlar beni neden Skype'ta gördüklerini merak ediyorlar, neden böyle teknik sorunlar olduğunu düşünüyorlar. Ancak biz CNN'de bomba ihbarı verildiği için yayından çıktık, binadan tahliye edildik. Siz olayla ilgili ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz" açıklamasını yaptı. - NEW YORK