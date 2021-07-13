CNED ve TECONE Topluluk Turnuvası 4 başlıyor!
Turnuva kayıtları başladı, kayıtlar kapanmadan bu turnuvada yerinizi alın!
Ülkemizi başarıyla temsil eden espor oyuncuları CNED ve TECONE Topluluk Turnuvası 4 kayıtlarının başladığını duyurdu. Duyuru paylaşımı Turkish Pro sayfası üzerinden yapıldı.
Geçtiğimiz turnuvanın sponsoru Corsair olurken bi turnuvanın sponsoru AOC Gaming oldu. 17-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya dair diğer detaylar ise şu şekilde:
Turnuva Detayları
Tarih: 17 Temmuz Cumartesi 2021
Saat: 13.00
Slot Sayısı: 128
Turnuva Formatı: Tekli Eliminasyon (BO1)
Ödüller
🥇 1. Takıma - AOC GK500 Red Switch Türkçe RGB Mekanik Gaming Klavye
🥈 2. Takıma - AOC GM500 RGB Gaming Mouse
Turnuva Planlaması
17 Temmuz Mayıs - 1. Tur: 13.00 (BO1)
17 Temmuz - 2. Tur: 14.00 (BO1)
17 Temmuz - 3. Tur: 15.00 (BO1)
17 Temmuz - 4. Tur: 16.00 (BO1)
17 Temmuz - Çeyrek Final: 17.00 (BO1)
18 Temmuz - Yarı Final: 14.00 (BO3)
18 Temmuz - Final: 16.30 (BO3)
Turnuvaya kayıt yaptırmak için tıklayabilirsiniz!
Playerbros ekibi olarak turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileriz, şans sizinle olsun!
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Kaynak: Playerbros