Clubhouse uygulaması ücretli mi?

Son dönemin en çok kullanılan uygulamalarından biri haline gelen ve sosyal medyada merak konusu olan Clubhouse hakkında araştırmalar yapılıyor. Uygulama hakkında detaylar araştırılırken en çok da Clubhouse uygulamasının ücretli olup olmadığı merak edildi.

Diğer sosyal medya uygulamalarının tam tersine davetiye sistemiyle çalışan ve özellikleriyle merak konusu olan Clubhouse uygulaması hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Clubhouse uygulaması ücretli mi ve Clubhouse uygulaması özellikleri nelerdir gibi konular merak ediliyor.

CLUBHOUSE UYGULAMASI ÜCRETLİ Mİ?

Clubhouse, diğer sosyal medya uygulamalarının tam tersine davetiye sistemiyle üye kabul ediyor. Bunun için eğer siz bu uygulamayı kullanmak istiyorsanız daha öncesinde üye olan bir kullanıcının size davetiye göndermesi gerekiyor. Fakat bunun dışında davetiyesiz ve telefon numarasıyla kayıt olmak isteyenler, bekleme listesine alınıyor. Eğer sıra gelirse üye olarak Clubhouse'a giriş yapabiliyor. Yani hemen üye olmak için davetiye gerekiyor. Ama eğer beklerim derseniz davetiyesiz de üye olabilirsiniz.

Uygulamayı indirmek ve davetiye yoluyla erişim sağladıktan sonra uygulamayı kullanmak da ücretsiz.

CLUBHOUSE UYGULAMASI NEDİR?

Mart 2020'de Twitter'a "sesli alternatif" olarak çıkan ve sadece davetle üye olunabilen uygulamanın haftalık aktif kullanıcı sayısının 2 milyona ulaştığı açıklandı. Uygulamada müzik, sinema, kültür, teknoloji ve güzellik gibi konuların konuşulduğu pek çok sohbet odası var.

Her kullanıcıya bir kişiyi davet etme hakkı veriliyor. Uygulamayı kullanma sıklığına bağlı olarak bu sayı zaman içinde dörde kadar çıkabiliyor. Kullanıcıların "ellerine kaldırarak" söz aldığı uygulama sadece Apple'ın uygulama mağazasından indirilebiliyor.

Uygulamanın gördüğü ilgi, koronavirüs salgınının küresel çapta sosyal iletişimi sınırlamasına ve "sohbet sıcaklığı" sunabilecek bir alternatif olmasına bağlanıyor.

ABD'de aralarında Oprah Winfrey, Ashton Kutcher, Drake ve Jared Leto gibi çok sayıda ünlünün üye olduğu uygulamanın Japonya'da bir numaraya yükselmesinde ülkenin en büyük alışveriş sitesinin sahibi Yusaku Maezawa'nın büyük payı olduğu belirtiliyor.