Clubhouse nedir? Clubhouse davetiyesi nasıl alınır? Clubhouse nasıl indirilir?

Clubhouse nedir? Sorusu son günlerde popüler başlıklar arasında. Bir sosyal medya uygulaması olan Clubhouse alışık olduğumuz diğer uygulamalardan biraz farklı. Clubhouse davetiye ile girilen bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Clubhouse nedir? Clubhouse davetiyesi nasıl alınır? Clubhouse nasıl indirilir?

Clubhouse uygulaması, 2020'de Alpha Exploration Co. yazılım şirketi tarafından geliştirilmiş, sesli sohbet odaları aracılığıyla etkileşim imkanı sunan bir sosyal ağ platformudur. Clubhouse nedir? Clubhouse davetiyesi nasıl alınır? Clubhouse nasıl indirilir?

CLUBHOUSE NEDİR?

Kısaca: Clubhouse, ses tabanlı bir sosyal medya uygulamasıdır. Şirket kendisini "her yerde insanların konuşmasına, hikayeler anlatmasına, fikir geliştirmesine, arkadaşlıkları derinleştirmesine ve dünyanın her yerinden ilginç yeni insanlarla tanışmasına olanak tanıyan [sese dayalı yeni bir sosyal ürün türü" olarak tanımlıyor.

Temel olarak, farklı sohbetlere, farklı konularda, canlı, serbest akışlı bir podcast'e benzer bir şeye girip çıkabilirsiniz. Sadece dinleyebilir veya düşüncelerinizi dahil etmeyi seçebilirsiniz.

Ancak sesin kendisi uygulamadan çıkmaz. Ana kural budur: Konuşmaların kaydı yoktur ve kaydedilmezler.

CLUBHOUSE NASIL KULLANILIR?

Clubhouse uygulaması sohbet odaları üzerinden kullanıcılarına sesli etkileşim imkanı tanıyor.

Konu başlığına göre kurulan sohbet odalarında kullanıcılar, sohbet yöneticisinden izin aldıkları taktirde sohbete dahil olabiliyor, ya da sadece dinleyici olarak da sohbete katılabiliyor.

Clubhouse uygulamasında, Twitter, Facebook ve Instagram'dan farklı olarak yazılı mesajlaşma, görüntülü konuşma, gönderi ya da fotoğraf paylaşımı yapılmıyor.

Uygulama şimdilik sadece iOS kullanıcılarına sunuluyor.

CLUBHOUSE'A NASIL ÜYE OLUNUR?

Şu an için sadece iOS kullanıcılarına sunulan uygulamayı öncelikle cihazınıza indirmeniz gerekiyor.

Kullanıcı adı seçilip SMS yoluyla hesap doğrulaması yapıldıktan sonra Clubhouse, hesabınızı bekleme listesine alıyor.

Halihazırda uygulamayı üye olan bir kullanıcının davetiye göndermesi durumunda bekleme listesine girmeden üyelik işleminiz tamamlanıyor.

CLUBHOUSE DAVETİYE KODU NASIL ALINIR?

Clubhouse davet kodunu uygulamaya üye olan bir arkadaşınızdan edinebilirsiniz. Veya Twitter'da arama kısmına Clubhouse yazarak burada paylaşılan kodlarından birini edinerek alabilirsiniz. Uygulamaya kodu almak için bu yöntemler dışında bir yol bulunmuyor.

CLUBHOUSE ANDROID TELEFONLARDA VAR MI?

Davet sistemi ile çalışan Clubhouse, sınırlı kullanıcıya hitap eden ve halen geliştirilmesi devam eden bir mobil uygulama ve şu sıralar oldukça popüler. Yalnızca iOS kullanıcılarının davet sistemiyle kullanabildiği Clubhouse için geliştiriciler Android versiyonu üzerinde halen çalışıyor, ancak Play Store'da henüz resmi uygulama bulunmuyor.

Clubhouseuygulaması nasıl çalışır?



Clubhouse bir ağ oluşturma ve gerçek zamanlı konuşma uygulamasıdır, bu nedenle profilinizin sohbete kattığınız değeri tanımladığından emin olun. Profilinizdeki tıklanabilir tek bağlantı, Twitter ve Instagram profil bağlantılarınızdır, ancak biyografiye başka bağlantılar da gönderebilirsiniz.

Clubhouse'n sahibi kim?

Silikon Vadisi girişimcisi Paul Davison ve eski Google çalışanı Rohan Seth tarafından geliştirilen uygulama, Mayıs ayında sermaye şirketi Andreessen Horowitz'den yaklaşık 12 milyon dolarlık fon aldı ve yükselmeye devam etti.