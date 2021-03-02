Clark Kent kimdir? Clark Kent özellikleri! Clark Kent resimleri
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Clark Kent kimdir? Clark Kent özellikleri! Clark Kent resimleri

02.03.2021 23:12 | Son Güncelleme: 02.03.2021 23:18
Clark Kent kimdir? Clark Kent özellikleri! Clark Kent resimleri

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CLARK KENT KİMDİR?

Superman, çizgi roman kahramanı. Tüm çizgi roman dünyasının en popüler ve tanınan hayalî karakterlerinden biri ve önemli bir Amerikan kültürel ikonudur. İlk Superman 1933 yılında yaratılmış kel bir karakterdir.

CLARK KENT ÖZELLİKLERİ

Gerçek kimliğini gizlemek için Clark Kent adını kullanır. 1.91 m boyunda ve 102 kilodur.

Jor-El ve annesi Lara Lor Van tarafından patlamak üzere olan Krypton gezegeninden kurtulması için bir roket ile Dünya'ya gönderilir. Jor-El'in Kal-El'i Dünya'ya göndermesinin sebebi sarı güneşin ona çok üstün güçler vereceğini bilmesidir. Kansas'ta Smallville kasabası yakınlarına düşen Kal-El'i Martha ve Jonathan Kent isminde iki çiftçi bulur ve ona Clark ismini vererek kendi çocukları gibi yetiştirirler. Üniversiteyi okumak için Metropolis kentine gelir. Üniversiteyi bitirince Daily Planet gazetesinde işe başlar.Burada Lois Lane ile tanışır ve olaylar gelişir. Superman ismini ona veren Lois Lane'dir. Ayrıca birçok lakabı vardır. Bunlardan bazıları: "The Man of Steel", "The Man of Tomorrow" ve "The Last Son of Krypton". Anlamları ise "Çelik Adam", "Yarının Adamı" ve "Kripton'nun Son Oğlu".

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