Cizre Kaymakamı Sinanoğlu'na, başarılı sporcudan ziyaret

07.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:46

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nu, Kick-Boks Avrupa Şampiyonasına katılacak olan milli sporcu Medeni Çelik'i ziyaret etti.

Sporcu Çelik'i makamında kabul eden Sinanoğlu, Çelik'in milli maçlarda ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyledi.

Sinanoğlu, Çelik'e başarılar dileyerek, şampiyonada madalya ile dönmesini temenni etti.

Kaynak: AA