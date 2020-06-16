Cizre esnafı salgına karşı kepenk kapattı
Kapalı dükkanlardan detay Kuyumcular Derneği Başkanı İhsan Güneş'in konuşması Esnaf Ahmet Ünal'ın konuşması Şırnak Süt ve Süt Ürecileri Birliği Başkanı Behmen Yılmaz'ın konuşması ŞIRNAK - Şırnak'ın ilçesinde artan Koronovirüs vakalarına karşı esnaflar, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bir...
16.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:09
Kapalı dükkanlardan detay
Kuyumcular Derneği Başkanı İhsan Güneş'in konuşması
Esnaf Ahmet Ünal'ın konuşması
Şırnak Süt ve Süt Ürecileri Birliği Başkanı Behmen Yılmaz'ın konuşması
ŞIRNAK - Şırnak'ın ilçesinde artan Koronovirüs vakalarına karşı esnaflar, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bir hafta boyunca kepenk kapatma kararı alarak,kepenk kapattı.
Kaynak: AA