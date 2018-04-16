Cizre'deki Nergis Festivali Sona Erdi - Şırnak

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen Nergis Festivali sona erdi.

Kaymakamlık ve Belediye iş birliğiyle Tarihi Hamidiye Kışlası önünde düzenlenen festivalde, yerel şarkıcılar konser verdi ve çeşitli gösteriler yapıldı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan vatandaşlarla halay çekti.

Festivale yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, gece geç saatlere kadar gönüllerince eğlendi.

Vatandaşlardan Ahmet Zeren, gazetecilere, Cizre'nin kadim bir şehir olduğunu belirterek, başta Kaymakam Arıcan olmak üzere festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Zehra Kaya ise festivalin doğum gününe denk geldiğini ve arkadaşları ile beraber eğlendiklerini belirtti.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Şırnak Temsilcisi Maruf Haşimi, Cizre'nin tarihi bir kent olduğunu ve bu tür etkinliklerle anılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Festivale, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, BBP Şırnak İl Başkanı Hacı Güneş ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.