Cizre'de Trafik Kazasında Ölen Polis, Nevşehir'de Toprağa Verildi

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren polis memuru Anıl Yıldırıcı(30), memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Cizre- İdil Karayolu'nda meydana geldi. Şırnak'ta Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Anıl Yıldırıcı, Cizre'de gezdikten sonra Şırnak'a dönmek için 27 RG 141 plakalı motosiklet ile yola çıktı. Motosiklet, kavşaktan köy yoluna dönmeye çalışan Hüseyin Bilan'ın kullandığı 73 DE 581 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, polis memuru Yıldırıcı olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Hüseyin Bilan ile beraberindeki Kamile Bilan ve Ahmet Demir yaralandı.

NEVŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Polis memuru Anıl Yıldırıcı'nın cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesine gönderildi. Yıldırıcı için Avanos Merkez Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş ve meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Acılı baba Remzi Yıldırıcı, anne Fatma Gülten Yerlikaya ile 3 kardeşin güçlükle ayakta durduğu cenazede gözyaşı sel oldu. Anıl Yıldırıcı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

- Nevşehir

Kaynak: DHA