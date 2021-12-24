Cizre'de pasta yapımı ve sunumu kursu açıldı
AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliğinin hayata geçirdiği Umuda Açan Nergis Çiçekleri Projesi kapsamında pasta yapımı ve sunumu kursu açıldı.
CİZRE, ŞIRNAK (AA) - Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliğinin hayata geçirdiği Umuda Açan Nergis Çiçekleri Projesi kapsamında pasta yapımı ve sunumu kursu açıldı.
Nur Mahallesinde kursun açılışını İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Reşit Sevgi yaptı.
Projesi kapsamında 18-24 yaş grubu kadınlara yönelik açılan kursa kayıt olan 20 kursiyere pasta yapımı ve sunumu eğitimi verilecek.
AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri
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