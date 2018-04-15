Cizre'de Nergis Festivali - Şırnak

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye bünyesinde düzenlenen Nergis Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tarihi Hamidiye Kışlası önünde düzenlenen festivalde, "Nergis ve Kadınlar" konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca Cizre Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Faik Arıcan tarafından, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi, ilçenin ve ilçede yetişen nergis çiçeğinin tanıtımının yapıldığı belgesel gösterildi. Festival kapsamında, Woman Blues With Göksenin Grubu tarafından konser verildi.

Arıcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin Cizre'de ilk kez düzenlendiğini belirterek, katılımın yoğun olduğunu, bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Cizre ilçesinin tarihi ve kültürel değerleri ile çok önemli bir konumda bulunduğuna dikkati çeken Arıcan, şöyle konuştu:

"Bu güzide topraklar ve aziz Cizreliler en güzele layıktırlar. Bizler de ilçemizi bu sorumluluk altında en güzel şekilde tanıtma çabasındayız. Güzel faaliyetler yürütüyoruz. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanım ve bakanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Onların ilgi ve alakalarını her zaman yanımızda görüyoruz. Vatandaşımızdan sadece şunu bekliyoruz, bize güvensinler, inansınlar, onları mahcup etmeyeceğiz inşallah. Onların dualarına her zaman ihtiyacımız var, bizden desteklerini esirgemesinler."

Vatandaşlardan Tamer Aşan da "Cizremize yakışan bir festival. Katılım da yüksek. Temennimiz odur ki bu tür etkinliklerin sürekli yapılması. Huzurun hakim olduğu ilçemizde bu tür etkinliklerin devam etmesini de temenni ediyorum." dedi.