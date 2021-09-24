Cizre'de 'Kültür Şöleni Ses Yarışması' düzenlendi - Haberler
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Cizre'de "Kültür Şöleni Ses Yarışması" düzenlendi

AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Cizre'de

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Cizre Belediyesi, Şırnak Üniversitesi ile Şırnak Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle Cizre ilçesinde "Kültür Şöleni Ses Yarışması" düzenlendi.

CİZRE, ŞIRNAK (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Cizre Belediyesi, Şırnak Üniversitesi ile Şırnak Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle Cizre ilçesinde "Kültür Şöleni Ses Yarışması" düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen programa, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, AK Parti Cizre İlçe Başkanı Akif Özalp, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Okan Talay, yarışmacılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, yarışmacı Halime Timurtaş, Mesut Bayar, Yusuf Oğuz, Umut Özkalay, Nursel Aydemir, Hediye Bayram, Özgür Tunç, Grup Hedef, Musacan Büngöl, İrem Oslu, Mehmet Şenol, Zine Önür ve Muhammed Budak, seçici kurul önünde orkestra eşliğinde performanslarını sergiledi.

Kaymakam Tunç, yarışmaya katılanları kutlayarak, Şırnaklı gençlerin çok şeyleri başaracağını ve başardıklarını göstermek istediklerini belirtti.

Cizre elemelerinde seçici kurul tarafından seçilerek dereceye girenler Şırnak'ta ilçeyi temsil edecek.

Cizre'de Kültür Şöleni Ses Yarışması düzenlendi

Cizre'de Kültür Şöleni Ses Yarışması düzenlendi

Cizre'de Kültür Şöleni Ses Yarışması düzenlendi

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cizre'de 'Kültür Şöleni Ses Yarışması' düzenlendi - Haberler
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