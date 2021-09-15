Cizre'de DEDAŞ ve doğal gaz çalışmalarına ilişkin toplantı düzenlendi - Haberler
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Cizre'de DEDAŞ ve doğal gaz çalışmalarına ilişkin toplantı düzenlendi

AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Cizre'de DEDAŞ ve doğal gaz çalışmalarına ilişkin toplantı düzenlendi

Cizre ilçesinde DEDAŞ ve doğal gaz çalışmalarına ilişkin toplantı yapıldı.

Cizre ilçesinde DEDAŞ ve doğal gaz çalışmalarına ilişkin toplantı yapıldı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ilçe genelinde yürütülen kamu çalışmalarından vatandaşın memnuniyeti için Akmercan Doğalgaz Bölge Müdürü İbrahim Kurt, İlçe DEDAŞ Müdürü Halil İbrahim Tekdemir ile DEDAŞ ve Akmercan Doğalgaz firması saha kontrol mühendisleri, Karayolları Müteahhit Firması Şahinler İnşaat Yol Yapım Şefi Nizamettin Saruhan ve belediye birim müdürleri ile bir araya geldi.

İlçede gerçekleşen doğal gaz ve DEDAŞ yatırımıyla ilgili değerlendirme ve koordinasyon toplantıları yapacağını kaydeden Tunç, 10 mahallenin tamamında döşenecek olan doğal gaz ve DEDAŞ çalışmaları ile ilgili kurumlara koordineli ve vatandaş memnuniyetini gözeterek çalışmaları gerektiği yönünde talimat verdi.

Belediye ve Akmercan doğal gaz firması arasında imzalanan protokol ile 2018 yılında ilk olarak Dirsekli TOKİ'de çalışmalar başlatıldığını aktaran Tunç, belediye olarak üzerilerine düşen desteği vermeye hazır olduklarını, Doğal gaz firmasının da DEDAŞ'ın da üzerine düşen görevleri koordineli ve programlı ve süreye bağlı olarak yaptığı takdirde hem çalışmaların daha erken biteceğini hem de mahallelerde bozulan yolların kilit parke döşeme ve asfalt çalışmalarının bir an önce başlatılacağını bildirdi.

İlçede bulunan 10 mahallede de çalışmaların başlayacağını dile getiren Akmercan Doğalgaz Bölge Müdürü İbrahim Kurt, Dirsekli TOKİ'deki boru döşeme çalışmalarının tamamlandığını ve abone işlemlerine geçtiklerini ve şu an Konak Mahallesinde doğal gaz çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cizre'de DEDAŞ ve doğal gaz çalışmalarına ilişkin toplantı düzenlendi - Haberler
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