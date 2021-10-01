Cizre'de aşı seferberliği sürüyor

CİZRE, ŞIRNAK (AA) - Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor.

Cizre Belediyesi personeli, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 2. doz aşılarını yaptırdı.

Cizre İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen yerinde aşı uygulamasıyla, belediye çalışanlarının Kovid-19 ikinci doz aşıları belediye hizmet binasında bahçesinde gerçekleştirildi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, aşılarını yapan belediye çalışanlarını tebrik etti.

Yapılan toplu aşılamanın örnek bir davranış olduğunu ifade eden Tunç, salgında kurtulmanın tek çaresinin aşı olduğunu vurguladı.

Aşısını yaptıran Fuat Yural, aşı olmaları için kendilerine sağlanan imkandan dolayı mutlu olduklarını söyledi.