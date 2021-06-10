Cizre belediyesince ilçede yol düzenleme çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde belediye tarafından yürütülen yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde belediye tarafından yürütülen yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe geneli ile Küçük Sanayi Sitesi bölgesi, Cudi, Nur ve Şah mahallerinde başlatılan kilitli parke taşı yenileme ile onarım çalışmalarının yaz boyunca devam edeceği belirtildi.

Cizre Belediyesince ilçede 80 bin metrekare alanda yapılacak mezarlıkta da çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük