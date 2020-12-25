Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı ilk yarıyı namağlup tamamladı
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Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı ilk yarıyı namağlup tamamladı

25.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:40
Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı ilk yarıyı namağlup tamamladı

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubunda mücadele eden Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı, konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyesi erkek voleybol takımını 3-2 yenerek ligin ilk yarısını namağlup tamamladı.

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubunda mücadele eden Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı, konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyesi erkek voleybol takımını 3-2 yenerek ligin ilk yarısını namağlup tamamladı.

Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda zorlu geçen karşılaşmada Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı, rakibi Hatay Büyükşehir Belediyesini 3-2'lik setlerle yenmeyi başardı. Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı bu sonuçla ilk yarıyı namağlup tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Mücadeleyi Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu ile Cizre Belediyespor Kulüp Başkanı Av. Ümit Satıcı birlikte izledi. Vali Pehlivan maç sonunda sporcularla bir araya gelerek teknik heyet ve oyuncuları tebrik etti. Burada konuşan Vali Pehlivan, "Cizre Belediyesi erkek voleybol takımımızın maçını gerçekten büyük bir heyecanla izledik. Çok çekişmeli bir maç oldu. 2 set kaybetmiş olmasına rağmen mücadeleden kopmadı ve 3-2'lik setle müsabakayı almayı başardı. Koçundan voleybolcularına kadar bütün takımı tebrik ediyorum. Başkanımıza tebriklerimi iletiyorum. Takımımızı takip ediyoruz. Bugün de fırsat oldu ve maçı izlemeye geldik. Takımımıza verdikleri desteklerden dolayı Cizre Belediye Başkan Vekili ve Cizre Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Şırnaklı, Cizreli hemşehrilerimizin gönlünün bu takımla beraber olduğuna inanıyorum. Bu tür başarılı takımların Şırnak ilimizden, ilçelerimizden çıkmış olması hem idareciler hem de bütün Şırnak halkı olarak bizleri gururlandırıyor" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 10:40:43. #1.15#
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