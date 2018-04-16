Çivril'de Hırsızlık İddiası

Denizli'nin Çivril ilçesinde araçlardan yakıt ve akü çaldıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıralan Mahallesi'nde bir kamyonun yanında gördüğü 2 kişiden şüphelenerek kimlik sorgulaması yapmak istedi.

Beyan edilen sürücüsü belgesi için yaklaşık bir hafta önce Denizli'den kayıp ihbarı yapıldığını tespit eden jandarma, şüphelilerin kulandığı kamyonette yaptığı aramada, çalıntı olarak değerlendirilen 64 litre mazot, araç aküleri, araç plakaları ve başka araçlara ait 6 ruhsat ile mazot depolamak için varil, aktarma kablosu, pompalı tüfek ve bıçak ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler İ.Y. ve M.A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.