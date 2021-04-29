Çivril Belediye Başkanı Vural, ikinci kez koronavirüse yakalandı
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Çivril Belediye Başkanı Vural, ikinci kez koronavirüse yakalandı

Çivril Belediye Başkanı Vural, ikinci kez koronavirüse yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Tunay YAZICI - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Çivril ilçesi belediye başkanı Niyazi Vural, ikinci kez koronavirüse yakalandı.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesi belediye başkanı Niyazi Vural, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Karantinaya alınan Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Çivril Belediye Başkanı AK Parti'li Niyazi Vural, geçen salı günü halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti. Vural'a burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. İkinci kez koronavirüse yakalanan ve evinde karantinaya giren Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vural, geçen ekim ayında koronavirüs tanısı konması sonrası karantinaya alınmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tunay YAZICI

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