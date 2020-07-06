Civcivlerini yiyen yılanı yakaladı
Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir bağ evinde bulunan civcivleri yiyen yılan civcivlerin sahibi tarafından yakalandı.
06.07.2020 13:53 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:53
Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir bağ evinde bulunan civcivleri yiyen yılan civcivlerin sahibi tarafından yakalandı.
Avanos ilçesinde Abdullah Şenol bağ evine gittiğinde burada beslediği civcivlere yılanın saldırdığını gördü. Civcivlerine saldıran yılanın 2 civcivini yediğini belirleyen Abdullah Şenol kendi imkanları ile yılanı yakalayarak su bidonunu içine koydu. Şenol daha sonra ise su bidonuna koyduğu yılanı bir başka alana götürerek yeniden doğaya saldı. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA