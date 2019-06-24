Citroen C4 Cactus'ün Üretimi Durduruluyor

Citroen, C4 Cactus ile oldukça ilginç bir araç tasarımı denemişti. Piyasada çok da tutmayan aracın ikinci jenerasyonunun gelmeyeceği öğrenildi. Citroen patronu tarafından yapılan açıklamada, bu aracın yerini alacak yeni bir otomobil üretileceği, yeni modelin "Cactus" ismini taşımayacağı belirtildi. Firmanın patronu Xavier Peugeot, yeni modelin üzerinde çalıştıklarını da belirtti.

Cactus serisiden orta yaş makyajıyla birlikte hava kapsülleri de çıkartılmıştı. Bunun sonucu olarak da Cactus ile çok benzer hale gelen C4 Hatchback modelinin üretimi durdurulmuştu.

Xavier Peugeot, yaptığı açıklamada yeni C4 serisi için özel bir şeyler planladığını belirterek, Citroen'in alışılmadık tasarım dilini koruyacağını ifade etti. Araç, rakiplerinden farklılaşmak için kutuplaştırıcı bir görünümle piyasaya sürülecek ve kendine has bir tarza sahip olacak.

Yeni aracın geliş tarihi açıklanmadı ancak Cactus, yaklaşık 2 yıl önce yenilenmişti. Yeni aracın en geç 2021 yılında yollarda olması kimseyi şaşırtmayacaktır.