Cıtroën Rally Deutschland'a Hazır

Citroën'den yapılan açıklamaya göre, 2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın sekizinci ayağı olan Rally Finland'ın ardından sıra Almanya'da düzenlenecek Rally Deutschland'a geldi. Almanya'nın benzersiz doğal güzellikleriyle çevrili asfalt etaplarında düzenlenecek rallide takımlar ve pilotlar, zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacak. Rally Finland'da üç ekiple start alan Citroën Total Abu Dhabi WRT, Rally Deutschland'da iki ekiple start alacak. Craig Breen-Scott Martin ve Mads Østberg-Torstein Eriksen ekipleri, Citroën Total Abu Dhabi WRT için Almanya'da etaplarda olacak.

Bu sezon başında başlayan ve her yarış öncesinde yayınlanan Little Big Racing by Citroën serisinin Rally Deutschland için hazırlanan videosu da yayınlanmaya başladı. Videoda, Citroën pilotu Craig Breen, yarış hakkında temel bilgileri veriyor.