Çıtlakkale ve Batlama köprüyle birleşiyor
Haberler » Güncel » Çıtlakkale ve Batlama köprüyle birleşiyor - Haber

Çıtlakkale ve Batlama köprüyle birleşiyor

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu Çıtlakkale Mahallesi ve Batlama mevkiini köprü ile birleştirmek için yerinde incelemelerde bulundu.

18.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:34
Çıtlakkale ve Batlama köprüyle birleşiyor

Belediye Başkanı Çıtlakkale Mahallesi ve Batlama mevkiini köprü ile birleştirmek için yerinde incelemelerde bulundu.


Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Çıtlakkale Mahallesi ve Batlama mevkii arasına köprü yapılması için önce (DSİ) Giresun Şube Müdürü Ogün 'ı makamında ziyaret etti ardından ise köprü yapılacak bölgede incelemelerde bulundu.


Belediye Başkanı Şenlikoğlu, "Öncelikli olarak Batlama mevkiindeki belediye konkasör tesislerinin bulunduğu noktadan Çıtlakkale Mahallesine köprü yapılması projesi görüşüldü ve ardından projenin planlandığı alan yerinde incelendi. Köprünün hizmet vermeye başlamasıyla birlikte Batlama yönünden gelen araçların sahil yoluna inmeden Çıtlakkale'ye geçişi sağlanacak ve bununda şehir trafiğinde rahatlama sağlayacaktır" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler