Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den Türkiye mesajı: Allah razı olsun

Azerbaycan'ın dünyaca ünlü sanatçılarından Azerin, Ermenistan ile yaşanan çatışmaların ardından paylaştığı bir videoda desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek "Kardeşlerimizle omuz omuza dövüşmek istiyoruz diyenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında başlayan çatışmaların ardından karşılıklı ilan edilen savaş hali ilanlarının ardından bir mesaj yayınlayan ünlü sanatçı Azerin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Azerbaycan'a destek çağrısı veren herkese teşekkür etti.

"ALLAH ORDUMUZU MUZAFFER EYLESİN"

Azerin "Azerbaycan'ın yanında olan Türkiye'ye TSK'ya özellikle halkımıza, kardeşlerimizle omuz omuza dövüşmek istiyoruz diyenlerden Allah razı olsun. Bugün Azerbaycan, teke tekte Ermenistan'ı yenme gücü vardır. Güzel bir haber aldık ki 6 köyümüz geri alınmış. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Kusura bakmayın gözyaşlarımı tutamıyorum. Bunlar sevinç gözyaşlarıdır. Şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

"GAZAN MÜBAREK OLSUN AZERBAYCAN"

Konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Azerin "Allah Çırpınırdı Karadeniz'i Karabağ'da da söylemeyi nasip etsin. Gazan mübarek olsun Azerbaycan" diyerek sözlerini noktaladı.