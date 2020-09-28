Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den Türkiye mesajı: Allah razı olsun
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Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den Türkiye mesajı: Allah razı olsun

28.09.2020 09:42 | Son Güncelleme: 28.09.2020 09:56

Azerbaycan'ın dünyaca ünlü sanatçılarından Azerin, Ermenistan ile yaşanan çatışmaların ardından paylaştığı bir videoda desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek "Kardeşlerimizle omuz omuza dövüşmek istiyoruz diyenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında başlayan çatışmaların ardından karşılıklı ilan edilen savaş hali ilanlarının ardından bir mesaj yayınlayan ünlü sanatçı Azerin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Azerbaycan'a destek çağrısı veren herkese teşekkür etti.

"ALLAH ORDUMUZU MUZAFFER EYLESİN"

Azerin "Azerbaycan'ın yanında olan Türkiye'ye TSK'ya özellikle halkımıza, kardeşlerimizle omuz omuza dövüşmek istiyoruz diyenlerden Allah razı olsun. Bugün Azerbaycan, teke tekte Ermenistan'ı yenme gücü vardır. Güzel bir haber aldık ki 6 köyümüz geri alınmış. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Kusura bakmayın gözyaşlarımı tutamıyorum. Bunlar sevinç gözyaşlarıdır. Şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

"GAZAN MÜBAREK OLSUN AZERBAYCAN"

Konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Azerin "Allah Çırpınırdı Karadeniz'i Karabağ'da da söylemeyi nasip etsin. Gazan mübarek olsun Azerbaycan" diyerek sözlerini noktaladı.

Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den Türkiye mesajı: Allah razı olsun
Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den Türkiye mesajı: Allah razı olsun
Haber Yorumları (5)
RECEP-: BİZ BÜYÜK TÜRK MİLLETİ İKİ DEVLET BİR MİLLETİZ ÜZERİNDE VAR OLDUĞUMUZ TOPRAKLAR UĞRUNDA , , YA ŞEHİT DÜŞERİZ , YADA VARLIĞIMIZLA HÜKÜM SÜRERİZ ÇÜNKÜ BÜYÜK ECDAT BU VATAN TOPRAKLARINI BİZLERE UĞRUNDA ŞEHİT DÜŞEREK KANLARIYLA BU VATAN TOPRAKLARINI SULAYARAK BİZLERE EMANET ETTİ BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZİN RUHLARI ŞAD MEKANLARI CENNET OLSUN.
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BURHAN: Allah sesine yüregine saglik versin. ALLAH BÜYÜKTÜR ve BIZIMLEDIR.
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KONYALI: EVET İSRAİLDE SİZİNLE, BERABER DEVAM EDİN
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