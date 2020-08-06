Çıralı'daki caretta caretta yuvalarına arazi araçlarıyla zarar vermişler
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Çıralı'daki caretta caretta yuvalarına arazi araçlarıyla zarar vermişler

Türkiye'deki en önemli caretta caretta türü deniz kaplumbağası üreme alanlarından Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı Turizm Bölgesi'ndeki bazı koylara giren arazi araçlarının yuvalara zarar verdiği tespit edildi.

06.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:16

Türkiye'deki en önemli caretta caretta türü deniz kaplumbağası üreme alanlarından Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı Turizm Bölgesi'ndeki bazı koylara giren arazi araçlarının yuvalara zarar verdiği tespit edildi.

Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi üyesi Habip Altınkaya, AA muhabirine, kentin tarihi, doğal güzellikleri ve dünyaca ünlü plajına sahip bölgesi Çıralı'nın, son 15 yılda yapılan çalışmalarla önemli caretta caretta türü deniz kaplumbağası üreme alanlarından biri haline geldiğini söyledi.

Bölgenin milli park olması nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yaptıkları protokol gereği caretta carettaları korumak için çalışma yürüttüklerini anlatan Altınkaya, bu kapsamda çevredeki koylara da zaman zaman teknelerle giderek yuvaları tespit ettiklerini bildirdi.

Rutin kontroller sırasında Maden, Tekirova Bükü, Beycik Bükü ve Boncuk Bükü koylarına arazi araçlarıyla girildiğini tespit ettiklerini vurgulayan Altınkaya, şunları kaydetti:

"Büyük safari araçlarıyla koylara girilmiş. Havadan bakıldığında plaj traktörle sürülmüş gibi. Yuvaların çoğu kaybolmuş. Araçlar tarafından ezilmiş. Çok üzücü. Geçen yıllarda bu koylarda 30'a yakın yuva tespit ettik. Bu yıl ise 6 yuvayı belirleyebildik. Durumu dilekçeyle Kemer Kaymakamlığına bildirdik. Buralara arazi araçlarının girilmesine izin verilmemesi gerekiyor. Likya Yolu üzerinde bulunan bu koylarda yürüyüş yapılsın, insanlar denize girsin ancak araçlarla girip buraya zarar vermesinler. Caretta yuvalama alanı olduğuna ilişkin ahşap tabelalarımızı da kesmişler. Nasıl duyarsızlık bilmiyorum."

Çıralı'da yerel halkın da desteğiyle carettaları korumak için örnek bir çalışma yapıldığına işaret eden Altınkaya, insanların gece gündüz yaptıkları çalışmalara, bu tarz olayların gölge düşürdüğünü dile getirdi.

"Yumurtalar ortaya saçılmış"

Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz ise arazi araçlarının lastik izlerinin plajı sanki tarlanın sürülmüş gibi gösterdiğini söyledi.

Jandarma ekiplerinin sıkı takibine rağmen arazi araçlarının koylara girdiğine dikkati çeken Elginöz, "Yuvaları korumak için hazırladığımız kafeslerden birisini de ezilmiş halde bulduk. Araç, yuvanın üzerinden geçmiş. Yuva çukur olmuş. Yumurtalar ortalara saçılmış. Geçen yıl da yine arazi araçlarıyla 11 yuva tahrip olmuştu. Bu yıl yuvaların yerleri de kayboldu. Kaç yuva zarar gördü, net bir rakam veremiyoruz. Ama en az 5-6 yuvada tahribat var. Bu kişiler tespit edilmesi halinde ceza kesilecek." ifadelerini kullandı.

Çıralı'daki caretta caretta yuvalarına arazi araçlarıyla zarar vermişler

Kaynak: AA

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