Çırak olarak girdiği dükkanı 28 yıl sonra satın aldı

- Çırak olarak girdiği dükkanı 28 yıl sonra satın aldı 17 yaşında çırak olarak girdiği dükkanı ustasından satın alan Ali Aysel şimdi 12 kişiye istihdam sağlıyor Eskişehir'de 17 yaşında çırak olarak girdiği dükkanı 28 yıl sonra satın alan Ali Aysel, şimdilerde 12 kişiye istihdam sağlıyor.

- Çırak olarak girdiği dükkanı 28 yıl sonra satın aldı

17 yaşında çırak olarak girdiği dükkanı ustasından satın alan Ali Aysel şimdi 12 kişiye istihdam sağlıyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 17 yaşında çırak olarak girdiği dükkanı 28 yıl sonra satın alan Ali Aysel, şimdilerde 12 kişiye istihdam sağlıyor.

Odunpazarı Sanayi Çarşısı'nda motor rektifiye yapan işyerine 1986 yılında 17 yaşındayken çırak olarak giren Ali Aysel, 2014 yılında çalıştığı işletmeyi satın aldı. Çocukken çalıştığı dükkanı satın almayı hayal bile edemediğini söyleyen Aysel, şimdiyse iş yerinde 12 kişiye istihdam sağlıyor. Motor rektifiye işi yapan işletmeye 17 yaşında çırak olarak başlayan Ali Aysel, o tarihten bu yana başka hiçbir işte çalışmadığını söyledi. Teknolojinin çalışan işçi sayısını düşürdüğünden de bahseden Aysel şu şekilde konuştu:

"1986'da buraya işe girdim. O tarihten bu zamana kadar başka hiçbir işte çalışmadım. 2014 yılında ise ustalarımdan bu dükkanı satın aldım. Allah'ıma şükür işlerimiz iyi. Bu dükkana ayak bastığımda hiçbir şeyimiz yoktu. 17 yaşındaydım ve çıraktım. Çalışa çalışa işimize itaat ettik ve başka bir yere gitmedik. Sene 1986'da 35 kişi çalışıyorduk bu dükkanda. Eskiden teknoloji yoktu ve insan gücü vardı. Teknoloji ilerleyince çalışan sayısı 35 kişiden 12'ye düştü."

Çırak bulmakta güçlük çektiğini belirten Ali Aysel, şimdiki gençlerin masa başı iş istediklerini dile getirdi. Bazı gençlerin üniversite mezunu olmasına rağmen iş bulamadıklarını söyleyen Aysel, "Artık alttan çırak yetişmiyor. Herkes okuyor ve okuduktan sonra iş bulamıyor. Masa başında iş istiyorlar ve 'elim yağlanmasın' diyorlar. Öyle bir dünya yok. Elin yağlanabilecek bir iş olabilir, çünkü ekmek yiyeceksin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kazım Ulusoy