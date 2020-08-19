Çırak bulamayan kocasına yardıma gitti, tarım aleti tamir etmeye başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çırak bulamayan kocasına yardıma gitti, tarım aleti tamir etmeye başladı

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde, tarım aletleri üreten eşinin çırak bulamaması üzerine yardıma başlayan Şengül Özkan, kısa sürede işi öğrenince tek başına tamir yapmaya başladı.

Çırak bulamayan kocasına yardıma gitti, tarım aleti tamir etmeye başladı
19.08.2020 09:16 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:20

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde, tarım aletleri üreten eşinin çırak bulamaması üzerine yardıma başlayan Şengül Özkan, kısa sürede işi öğrenince tek başına tamir yapmaya başladı. Hemcinslerine örnek olan Özkan, görenlerin hem çok şaşırdığını hem de kendisini takdir ettiğini dile getirdi.

Hayrabolu'da kurduğu atölyesinde yaklaşık 30 yıldır tarım aleti tamiri ve üretimi yapan Ahmet Özkan (54), iş yerinde çalıştırmak üzere çırak bulamayınca, eşi Şengül Özkan'dan (53) yardım istedi. İşin zor olduğunu düşünen 1 çocuk annesi Şengül Özkan'ı yine eşi cesaretlendirerek yardım etmesini sağladı. Bunun üzerine Ahmet ve Şengül Özkan çifti birlikte çalışmaya başladı. Özkan önce eşine testerede parça kesmeyi daha sonra ise matkapta delik delmeyi öğretti. Her gün işe gelerek eşine yardım eden Şengül Özkan, zamanla tek başına tamir yapmayı öğrendi.

'EŞİM CESARETLENDİRDİ'Eşi Ahmet Özkan'ın çıraksız kalmasıyla, 3 yıl önce kendisinden yardım istediğini ve başta zorlandığını belirten Şengül Özkan, "Eşim bir gün yalnız kaldı ve bana 'yardıma gel' dedi. Ben de 'Yapamam' dedim. 'Neden yapamayasın?' dedi. Geldim dükkana. Ufak ufak bana testerede küçük parçalar kesmeyi öğretti. Sonrasında matkapta delik delinecek parçalar verdi. Sap kırma makinesi yapıyorduk. Onların parçalarına delikler deliyoruz. Onları gösterdi delik delmeye başladım. 'Oluyor' dedi ve beni cesaretlendirdi. Eşimin sayesinde oldu" dedi.'HAYALİM KENDİ ADIMA MAKİNE YAPMAK'Şengül Özkan, "Eşimle birlikte çalışmaktan büyük bir keyif alıyorum. Burada birlikte vakit geçiriyoruz. Bir tarım aleti yapıyorum çok mutlu oluyorum. Bir tarım aleti tamir edip köylü amcaya götürdüğümde ben yaptım diyorum, çok şaşırıyor. En büyük hayalim ileride daha da iyi bir usta olarak kendi adıma bir makine yapmak istiyorum. Tabii ki bunu eşimle birlikte, onun yardım etmesiyle yapmam gerekiyor. Bunu tek başına yapamam onu hayal ediyorum" diye konuştu.'EŞİMLE ÇALIŞMAK ÇOK BÜYÜK BİR KEYİF'

Eşiyle birlikte çalışmaktan büyük bir keyif ve mutluluk olduğunu söyleyen Ahmet Özkan ise "Çok güzel bir şey. Birlikte çalışmaktan çok mutluyuz. Eleman gerekmişti, eleman olmadığı içinde eşime dedim bana yardım etmeye gelir misin? Tabi gelirim dedi. Sonra bana yardım etmeye başladı. Kısa zamanda öğrendi. Gören olduğunda şaşırıyor. Çırak yok onun için malum geldi ve bana yardım etti. O günden beri bana yardım ediyor" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu Politika
AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi Güncel
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer Ekonomi
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi Magazin
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor Ekonomi
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına 'konuşmaları sızdırmayın' uyarısı Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına "konuşmaları sızdırmayın" uyarısı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti
Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı
Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 30 yaralı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 30 yaralı
Esnaf, beraber iş yaptığı arkadaşını borç yüzünden öldürdü
Esnaf, beraber iş yaptığı arkadaşını borç yüzünden öldürdü
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Paris Saint Germain, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi
Son Dakika: Paris Saint Germain, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
'Nişan atma' tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 ölü 5 yaralı
'Nişan atma' tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 ölü 5 yaralı
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
İrem Derici ile eski sevgilisi Lider Şahin arasındaki polemik devam ediyor! Gazete kupürüyle yanıt verdi
İrem Derici ile eski sevgilisi Lider Şahin arasındaki polemik devam ediyor! Gazete kupürüyle yanıt verdi
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Hulusi Akar Angela Merkel Muharrem İnce
Magazin Aamir Khan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Tamer Karadağlı
Spor Can Bartu Nihat Özdemir Oğulcan Çağlayan Robert Prosinecki Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Kaza Çocuk Karar Şiddet
Şu an buradasınız: Çırak bulamayan kocasına yardıma gitti, tarım aleti tamir etmeye başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 09:20:41. #1.15#
title