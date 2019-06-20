Çipras: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri 'zayıflığının ve yalnızlığının' işareti

Çipras: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri 'zayıflığının ve yalnızlığının' işareti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin 'zayıflığının ve yalnızlığının' bir işareti olduğunu söyledi

Çipras: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri 'zayıflığının ve yalnızlığının' işareti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin 'zayıflığının ve yalnızlığının' bir işareti olduğunu söyledi.

Bir Yunan televizyonuna konuşan Çipras, Türkiye'nin stratejik çıkmazla karşı karşıya kaldığını savundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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