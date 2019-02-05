Çipras: "Ege'deki Gerginliği Azaltma, Güven Arttırıcı Adımların Atılması Konusunda Hem Fikir...
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ortak basın toplantısı Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cile bir araya geldi.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ortak basın toplantısı
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (4)
Yunanistan Başbakanı Çipras: "Ege'deki gerginliği azaltma, güven arttırıcı adımların atılması konusunda hem fikir olduğumuzu karşılıklı olarak gördük"
Kaynak: AA