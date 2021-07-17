Ciple otomobil çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı
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Ciple otomobil çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı

Ciple otomobil çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Kemal Erben - Haberler | Güncel

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Eğirdir'e bağlı Karabağlar mevkisinde meydana geldi. Isparta'dan Konya istikametine seyir halindeki 06 DA 1780 plakalı cip, karşı yönden gelen 58 ABN 833 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.Durumları ağır olan Sibel Yıldırım ve Rukiye Yılmaz Şentürk Isparta'daki hastanelere sevk edilirken, Aras Şentürk, Ahmet Yıldırım, Deniz Şentürk ve Hüseyin Şentürk'ün tedavilerinin Eğirdir'de devam ettiği belirtildi.


Ciple otomobil çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kemal Erben

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