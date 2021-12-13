Ciple çarpışan otomobil, refüjde asılı kaldı: 2 yaralı - Haberler
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Ciple çarpışan otomobil, refüjde asılı kaldı: 2 yaralı

Ciple çarpışan otomobil, refüjde asılı kaldı: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel

SAMSUN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeritte ciple çarpıştı.

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeritte ciple çarpıştı. Parçalanan ve refüjde asılı kalan otomobilde sürücü Alev Zeynep G. ile yanındaki Oğuz Ö. yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bafra yönüne giden Alev Zeynep G. idaresindeki 72 AZ 242 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Bu sırada Samsun yönüne giden Yavuz Ö.'nün kullandığı 06 AD 5588 plakalı ciple çarpışan otomobil refüjde asılı kaldı. Parçalanan otomobilde sürücü Alev Zeynep G. ve yanındaki Oğuz Ö., vatandaşlar tarafından çıkarıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Acil Servis'ine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.


Ciple çarpışan otomobil, refüjde asılı kaldı: 2 yaralı

Ciple çarpışan otomobil, refüjde asılı kaldı: 2 yaralı

Ciple çarpışan otomobil, refüjde asılı kaldı: 2 yaralı

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