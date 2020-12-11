Çıplak dizisinin 2.sezon çekimleri hazır
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Çıplak dizisinin 2.sezon çekimleri hazır

11.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:19
Çıplak dizisinin 2.sezon çekimleri hazır

Tamamı cep telefonu ile çekilen projenin bu yeni sezonunda İpek Erdem, Umut Kurt, Nilüfer Açıkalın gibi yeni isimler var.

Tamamı cep telefonu ile çekilen projenin bu yeni sezonunda İpek Erdem, Umut Kurt, Nilüfer Açıkalın gibi yeni  isimler var. Ana karakterler; Eylül rolünde Müge Bayramoğlu, yeni sevgilisi Bulut rolünde Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin, ve Eylül'ün babası rolünde Murat Kılıç'a sürpriz bir cast eşlik edecek.

Tanay Abbasoğlu yapımcılığında, genel koordinatör Merve Göntem ve Can Evrenol'un beraber yazdıkları senaryoyu Can Evrenol yönetiyor.

Seti İstanbul dışında ekibin görüntü yönetmeni Orkun Göntem, sanat yönetmeni Melisa İnci. Bu sezonun adı:

"Çıplak 2: Ölenle Ölünmez"

Kaynak: Hürriyet

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