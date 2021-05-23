Cip ile tır çarpıştı: 1 yaralı
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Cip ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Cip ile tır çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Ereğli ilçesinde tır ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde tır ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Adana karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.E. idaresindeki 42 ADV 269 plakalı Land Rover marka cip ile D.K. idaresindeki 33 NNA 88 plakalı Mercedes marka tırın çarpışması sonucu kontrolden çıkan tır şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü D.K. araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tırın kabininde sıkışan D.K.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Cip ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Cip ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Cip ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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