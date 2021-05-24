Son dakika haberi! Sivas'ta otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Son dakika haberi! Sivas'ta otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Sivas'ta otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Sivas'ta otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hacı İsmet Karakaya yönetimindeki 58 BC 273 plakalı cip ile Duygu Arslan idaresindeki 58 ABK 724 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dörtyol Kavşağı'nda çarpıştı.

Kontrolden çıkan araçlar, park halinde bulunan 58 NZ 214 plakalı hafif ticari araç ile 50 AAL 741 plakalı pikaba çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Duygu Arslan ile yanındaki Kübra Arslan yaralandı.

Ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi! Sivas'ta otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Sivas'ta otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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