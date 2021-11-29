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Cinsiyet değiştiren ünlü isimden üstsüz pozlar!

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Cinsiyet değiştiren ünlü isimden üstsüz pozlar!

Inception, Juno ve X-Men serilerinin ünlü oyuncusu Elliot Page, geçtiğimiz yıl cinsiyet değiştirmişti. Cinsiyet değiştirdikten sonra Ellen Page olan adını Elliot Page olarak değiştiren ünlü oyuncu üstsüz pozlar verdi. İşte o kareler...

Cinsiyet değiştirdikten sonra Ellen Page olan adını Elliot Page olarak değiştiren ünlü oyuncu, tişörtsüz olarak çektiği ayna Selfie'sini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Page, siyah eşofmanı ve terlikleriyle de dikkat çekti.

Page'in bu karesi 1 milyonun üzerinde beğeni aldı.

ESPRİ YAPTILAR

Page'in transseksüel aktivist arkadaşı Turmalin, fotoğrafının altına "Ayna da işe yarıyor" yorumunu yazarken, oyuncu MJ Rodriguez de siyah bir kalp emojisi ile "Lanet Elliot" şeklinde esprili bir yorum yaptı.

Page, Aralık 2020'de "Merhaba arkadaşlar, sizinle trans kimliğimi ve adımın Elliot olarak değiştiğini paylaşmak istiyorum" diye başlayan bir mektubu sosyal medya sayfasında paylaşmıştı.

Cinsiyet değiştiren ünlü isimden üstsüz pozlar!

Cinsiyet değiştiren ünlü isimden üstsüz pozlar!

Cinsiyet değiştiren ünlü isimden üstsüz pozlar!

Cinsiyet değiştiren ünlü isimden üstsüz pozlar!

Cinsiyet değiştiren ünlü isimden üstsüz pozlar!

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