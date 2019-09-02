Cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer kimdir?

02.09.2019 10:42

'İlişki Durumu: Karışık' isimli dizide Gülendam karakterini canlandıran Aybike Esin Tumluer, cinsiyetini değiştirdi. Oyuncu, adını Atlas Karan Tumluer olarak değiştirdiğini açıkladı. Cinsiyet değişikliğini 2 yıl önce yaptığını belirten Esin Tumluer, ameliyatla göğüslerini aldırdı. Peki, Aybike Esin Tumluer kimdir, kaç yaşındadır, hangi dizilerde oynadı?

AYBİKE ESİN TUMLUER KİMDİR?

Aybike Esin Tumluer, 1988'de İstanbul'da doğdu. 1999 senesinde Barış Manço Kültür Merkezi'nde tiyatro hayatına adım attı. Ardından bir sene Belediye Tiyatrosunda eğitmenlik yaptı. 2006 yılında ise Mustange Yaz Okulunda Drama Öğretmenliği yaptı.

Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümünde tamamlayan Aybike Esin Tumluer, ardından İnternational School of Comic Acting'de Drama ve Tiyatro Oyunculuğu eğitimi aldı.

Oyuncunun ekranda ilk rol aldığı yapım "Her Şey Yolunda Merkez" adlı dizi oldu.

Aybike Esin Tumluer, Kanal D ekranlarında yayınlanan "Hayati ve Diğerleri" adlı komedi dizisinde polis memuru Nurten Salıkhan karakterini canlandırdı.

Aybike Esin Tumluer'in Oynadığı Diziler ve Filmler

Hayati ve Diğerleri

Şansımı Seveyim

İlişki Durumu Karışık

Ah Neriman

Her Şey Yolunda Merkez