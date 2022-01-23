Cinsel organındaki şişlikten şikayet eden adam, hastanede kadın olduğunu öğrendi

Kosova'da yaşayan ve ismi açıklanmayan 67 yaşındaki bir adam, cinsel organındaki şişlikten şikayet ederek doktora gitti. Fıtık şüphesiyle hastaneye başvuran adamı muayene eden doktorlar, döl yatağının yanında rahim bulmaları nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Adamın, aynı zamanda kadın cinsel organlarına da sahip olduğu tespit edildi.

Kosova'da duyanların ağzını açık bırakan bir olay yaşandı. İsmi açıklanmayan 67 yaşındaki adam, uzun süredir cinsel organında duran şişlik nedeniyle sorun yaşıyordu. Adam, şişliğin ciddi boyutlara ulaşmasının ardından doktora gitmeye karar verdi.

DOKTORLAR BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Hastanın cinsel organını muayene eden doktorlar, gördükleri karşısında kısa süreli şaşkınlık geçirdi. Çünkü adamın döl yatağının yanında rahmi ve vajinal unsurlar da bulunuyordu. Ayrıca adamın yaşadığı durumu uzun süre fark etmemesi de dikkat çekti.

YAYGIN ŞEKİLDE GÖRÜLMÜYOR

Tıp dünyasında benzerlerine rastlansa da bu tarz vakalar yaygın olarak görülmüyor. Söz konusu adamın yaşadığı durumun, dünya genelinde 200 kişinin başına geldiği belirtilirken, hastanedeki doktorların ise ilk defa böyle bir olayla karşılaştığı bilgisi verildi.

BAZILARI ÖMÜR BOYU FARK ETMİYOR

Bu tür vakalarda, erkeklik organı gelişen bebeklerin, aynı zamanda kadınlık organları da gelişiyor. Ancak erkeklik organları daha önde olan hastalar, başlarına böyle bir durumun geldiğini çoğu zaman fark etmiyor. Bazıları ise tesadüf eseri gerçeği öğreniyor.

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