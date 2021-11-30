Cinsel istismardan 621 yıla mahkum edilen öğretmene 15 yıl hapis daha

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da 26 ilkokul öğrencisine cinsel istismar suçundan 621 yıl hapse mahkum edilen Mahmut Aydın Köksar, bir öğrenciyi daha istismar ettiği ortaya çıkınca cezası 15 yıl artırıldı.

Kepez ilçesindeki bir ilkokulda yaşanan cinsel istismar olaylarıyla ilgili Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl karara bağlanan davada tutuklu sanık Mahmut Aydın Köksar, 26 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan, hiçbir indirim uygulanmaksızın toplam 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık ayrıca öğretmenlikten menedildi.

Mahkeme heyeti, sanığı üzerine atılı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan önce 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından, sanığın kamu görevlisi ve eğitici olması nedeniyle verilen cezayı yarı oranında artırarak 15 yıl hapse mahkum etti. Heyet, daha önceki cezada olduğu gibi Mahmut Aydın Köksar'a ikinci kez 'öğretmenlikten men' kararı verdi. Mahkeme başkanı, geçmişi, hiçbir pişmanlık göstermeyişi, suç işlemekteki ısrarlı tutumu ve davranışları dikkate alınarak, sanık hakkında herhangi bir indirimde bulunmadı.