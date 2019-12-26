: Cinsel ilişki sahneleriyle yıllara damga vuran Yaşar Alptekin: Sevişme ve öpüşme sahnelerinde oynamam

26.12.2019 08:39 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:48

Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, önceki akşam düzenlenen Şuursuz Aşk filminin galasında görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Yaşar Alptekin, ekranlara geri dönmek istediğini söyledi.

SETLERE GERİ DÖNÜYOR

Muhabirlerle konuşan Alptekin, oyunculuk hakkında 'İlk üç dört sene karşıydım ama içimde bir aşk varmış. Şimdi oynamak istiyorum ama teklif geliyor. Ben sanatçıyım istenen her rolde oynarım" dedi.

"SEVİŞME VE ÖPÜŞME SAHNELERİNDE OYNAMAM"

Kendi kurallarını olduğunu söyleyen Alptekin, sözlerine şöyle devam etti: "Tabii ki de var. Sevişme sahnesi, öpüşme sahnesi, sigara ve alkol sahnelerinde oynamam. Bunlar kesin kurallarım"

YAŞAR ALPTEKİN KİMDİR?

Yaşar Alptekin, 10 Mart 1964 tarihinde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde doğdu. Şarköy Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a geldi. 1980 yılında mankenliğe başladı. 1981 yılında Günaydın gazetesinin düzenlemiş olduğu dans yarışmalarında dikkat çeki.

Hürriyet gazetesinin 1985 senesinde düzenlemiş olduğu, Halit Kıvanç'ın sunduğu yarışmaya katılarak "1985 yılı Fotoroman Kralı" seçildi. Kamerayla ilk tanışması 1986 senesinde Yücel Çakmaklı'nın yönettiği "Kuruluş" isimli televizyon dizisinde Orhan Gazirolünü oynamasıyla gerçekleşti. Yaşar Alptekin "Kuruluş"ta oynadığında Türkiye'nin en popüler mankenlerinden biriydi ama bu dizi sayesinde oyuncu olarak da yıldızı parladı. Daha sonra, Halit Refiğ'in yönetmenliğini yaptığı "Teyzem" filminde Müjde Ar ile beraber oynadı.

Erken yaşlarda mankenliğe başladı. Dizilerde, sinema filmlerinde oynadığı rollerle hemen fark edildi. Daha sonraları "Beyaz Bisiklet", "Çağdaş Bir Köle", "Lambada", "Kara Sevda", "Seni Seviyorum", "Mavi Melek" gibi otuza yakın filmde rol aldı. Lambada filmiyle kült bir figür haline geldi.

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