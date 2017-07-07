Cins Temmuz Sayısı Çıktı!

15 Temmuz'un sene-i devriyesinde halktan yana olmayı vazife bilen Cins bu sayısını Amasyalı Uzman Çavuşlara Niğdeli Başçavuşlara ithaf ediyor.

CİNS YAZARLAR

Hüseyin Atlansoy, İsmail Kılıçarslan, Şaban Teoman Duralı, Mustafa Çiftci, Güray Süngü, Furkan Çalışkan, Ercan Yıldırım, Güven Adıgüzel, Aykut Ertuğrul, Neşe Kutlutaş ve Bahadır Yenişehirlioğlu Temmuz sayısında Cins yazılar yazmaya devam ediyor.

AHMET TEZCAN İLE ALİYA DİZİSİ ÜZERİNE SÖYLEŞİSİ

Aliya dizisinin senaristliğini üstlenen Ahmet Tezcan ile Aliya ve Bosna'sı ve yayımlanacak dizinin içeriği hakkında yapılan söyleşi okurları için Temmuz ayında Cins dergide.

ORTA SAYFADA TÜRKİYE KADAR BİR ŞAİR: SÜLEYMAN ÇOBANOĞLU

Şiirler Çağla ve Hudayinabit adında iki büyük şiir kitabının, Aşk ile Hain Kardeş ve Yobazlığa Övgü adında iki büyük nesir kitabının müellifi, Türk şiirinin en etkili isimlerinden Süleyman Çobanoğlu bu ay orta sayfada.

CIORAN WALTER BENJAMIN'E KARŞI

Büyük isimleri bilinmeyen yönlerini ortaya çıkaran Cins, bu ay Cioran ve Walter Benjamin'i karşı karşıya getiriyor. Bunun yanında Zeynep Tuğçe Karadağ'ın kaleminden Emily Dickinson ve arka sayfa da Frantz Fanon yer alıyor.

CİNS OTURUM DİĞER MESELELERİ KONUŞMAYA DEVAM EDİYOR

Dergi ekibinin her ay düzenli olarak toplanıp gerçekleştirdiği konuşmaları Temmuz ayında da yer alıyor. 15 Temmuz'u, Ece Ayhan'ı ve avcılığı bir masada konuşan Cins asıl meselenin yollarını aydınlatıyor.

15 TEMMUZ POSTERİ HEDİYESİ

Cins bu ay iki poster hediyesiyle geliyor. 15 Temmuz posteri ve kedili zaman çağrısı tüm okurlara Cins'in hediyesi.