Son dakika haber | Cinnet getiren boya ustası, eşini öldürüp, 2 çocuğunu yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu (2)
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Son dakika haber | Cinnet getiren boya ustası, eşini öldürüp, 2 çocuğunu yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu (2)

11.02.2021 13:58 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:04
Son dakika haber | Cinnet getiren boya ustası, eşini öldürüp, 2 çocuğunu yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre SEVK EDİLDİİzmir'in Bergama ilçesinde, cinnet getirip, eşi Saime Ü.'yü (40) bıçaklayarak öldürüp, çocukları Hamit Fatih Ü. (9) ve Zehra Ü.'yü (5) yaraladıktan sonra, aynı bıçağı göğsüne saplayıp, intihar girişiminde bulunan Baykent Ü.

SEVK EDİLDİ

İzmir'in Bergama ilçesinde, cinnet getirip, eşi Saime Ü.'yü (40) bıçaklayarak öldürüp, çocukları Hamit Fatih Ü. (9) ve Zehra Ü.'yü (5) yaraladıktan sonra, aynı bıçağı göğsüne saplayıp, intihar girişiminde bulunan Baykent Ü. (42),  Bergama Necla - Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Çiğli Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Göğsünün sol tarafından kendini bıçakla yaralayan Baykent Ü.'nün sağlık durumum iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

'KURTARIN BİZİ, BABAM ANNEMİ ÖLDÜRÜYOR'

Öte yandan babası tarafından yaralanan Zehra Ü.'nün olay sırasında, "Kurtarın bizi. Babam annemi öldürüyor" diye bağırdığı, bunun üzerine komşuların yardıma koştuğu öğrenildi. Komşuların tek katlı müstakil evin giriş kapısında Saime Ü.'nün cansız bedeni ile karşılaşıp, durumu polise bildirdikleri belirlendi.

Komşuları yaklaşık 6 ay önce mahalleye taşınan Baykent Ü. ve ailesinin içine kapanık insanlar olduğunu belirtip, "Çok fazla dışarı çıkmazlardı. Bugüne kadar hiçbir kavga ya da tartışmalarını duymadık. Baykent Ü., inşaatlarda boyacı ustası olarak çalışıyordu" dediler.

Kadir ÖZEN - Cevdet ŞEN - Oben ULU/ BERGAMA (İzmir),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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