Çinli uzmanlardan uyarı:

03.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:51

Çinli uzmanlar, yeni bulgulara göre, yeni koronavirüsün sindirim sistemi yoluyla bulaşabileceği konusunda uyardı. Uzmlar, koronavirüs ile enfekte olan bazı hastaların ilk semptomunun ateş yerine sadece ishal olduğunu fark ettikten sonra hastaların dışkı ve rektal swablarda viral nükleik asitler buldu.

En son bulgular, Wuhan Üniversitesi Renmin Hastanesi ve Çin'in doğa bilimleri alanındaki en üst araştırma kuruluşu olan Çin Bilimler Akademisi Wuhan Viroloji Enstitüsü uzmanları tarafından yapılan ortak araştırmalardan kaynaklandı. Araştırma ekibi, yeni koronavirüsün damlacık ve temas bulaşmalarının yanı sıra hala bazı dışkı-oral iletimine sahip olduğuna inanıyor.

Kaynak: Bültenler