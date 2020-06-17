Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
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Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir

Çin'deki Yangzhou Üniversitesi'nden araştırmacılar, klozet kapağı açıkken sifon çekmenin bir su zerrecikleri bulutu yarattığını belirterek, bunun koronavirüsün bulaşmasına neden olabileceğini açıkladı.

Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
17.06.2020 18:07 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:11

Çinli uzmanlar koronavirüsün klozetten bulaşabileceğini açıkladı. Uzmanlar, klozet kapağı açıkken sifon çekmenin bir su zerrecikleri bulutu yarattığını ve bunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi enfeksiyonların nefes yoluyla bulaşmasına neden olabileceğini açıkladı.

SU ZERRECİKLERİ KORONAVİRÜSE NEDEN OLABİLİR

Çin'deki Yangzhou Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada, sifon çekmenin yerden 91 metre uzunluğuna kadar bir sprey bulutu yarattığını hesaplandı. Uzmanlar, sifonu klozet kapağını kapatarak çekmenin, bunu önleyebileceğini belirtti. Koronavirüs, öksürük ve hapşırıkla yayılan zerreciklerle ya da bu zerreciklerin bulunduğu objelerle yayılıyor.

İNSANLARIN DIŞKILARINDA DA VİRÜSE RASTLANIYOR

Enfekte insanların dışkılarında da virüsün izlerine rastlanıyor, ancak bunun hastalık bulaştırıp, bulaştırmadığı henüz net değil. Çalışmada "Tuvalet ihtiyacı bir zorunluluktur. Ancak bir pandeminin mevcut senaryosuna karşı yanlış kullanıldığında tehlikeli hale geliyor" denildi.

Dünya Manşet

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