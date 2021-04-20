- Çinli uyuşturucu karteline İspanya'dan ağır darbe

- Çinli uyuşturucu karteline İspanya'dan ağır darbe İspanya Ulusal Polisi ile Katalonya yerel polis teşkilatı Mossos d'Esquadra tarafından düzenlenen operasyonla, Avrupa'nın en büyük Çinli uyuşturucu kartellerinden Fujian Bang İspanya'da çökertildi.

- Çinli uyuşturucu karteline İspanya'dan ağır darbe

MADRİD - İspanya Ulusal Polisi ile Katalonya yerel polis teşkilatı Mossos d'Esquadra tarafından düzenlenen operasyonla, Avrupa'nın en büyük Çinli uyuşturucu kartellerinden Fujian Bang İspanya'da çökertildi.

Avrupa'nın en büyük Çinli uyuşturucu kartellerinden Fujian Bang İspanya'da çökertildi. İspanya Ulusal Polisi ile Katalonya yerel polis teşkilatı Mossos d'Esquadra tarafından düzenlenen operasyon ile Çin uyruklu Fujian Bang karteline ağır darbe vuruldu. Operasyon kapsamında İspanya'nın Barselona, Tarragona, Oviedo, Gijn ve Bilbao kentlerinin yanı sıra Portekiz ve Hollanda'daki evlere, tesislere ve endüstriyel depolara 29 farklı adrese baskın düzenlendi.

Paketlenmiş şekilde esrar bir dizi sevkiyatın tespit edilmesiyle, 2019 yılında Barselona'da yerel bir mahkemenin kararıyla başlayan operasyonda Fujian Bang'in, 13 farklı tarlada yetiştirdiği 40 bin bitkiden üretilen esrarları 700'den fazla sevkiyatla taşıdığı ortaya çıktı. Toplamda 350'den fazla güvenlik mensubunun katıldığı dev operasyonda 65 kartel üyesi tutuklandı. Polis tarafından yapılan açıklamada ise, "Tarlalarda yasa dışı olarak elektrikle beslenen gelişmiş yetiştirme ve bakım sistemleri var. Bu da kartelin yüksek derecede uzmanlaştığını gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca merkezi Katalonya'da olan Fujian Bang kartelinin, İspanya ve Avrupa'da çeşitli noktalarla bağlantıları olduğu belirtilirken, kartelin insan kaçakçılığı ve işçi sömürüsüyle bağlantıları ile tanınan bir suç örgütü olduğu, fakat uyuşturucu kaçakçılığı ile bağlantısının şimdiye kadar gizli kaldığı kaydedildi. Yetkililer, yasadışı faaliyetin kapsamını belirlemek adına başlatılan soruşturma çerçevesinde yeni aramalar ve tutuklamalar yapacaklarını tahmin ettiklerini de belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR